Обвал горной породы в шахте «Беларуськалия»: погиб один человек, возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства гибели шахтера на «Беларуськалии». Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ. Именно это, по мнению Следственного комитета, стало причиной смерти человека, работавшего в шахте.

Следствием изъята и изучается техническая документация, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, для определения точной причины смерти и степени тяжести травм, полученных пострадавшими.

Алексей Климович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

По факту обрушения породы на первом рудоуправлении ОАО «Беларуськалий», в результате которого один рабочий погиб, а второй рабочий получил тяжелые травмы, возбуждено уголовное дело. Одной из основных причин обвала породы следователями рассматривается человеческий фактор, а именно нарушение техники безопасности при проведении горных пород.

Трагедия произошла в минувшие выходные. На глубине более 200 метров под землей проходчики заменяли арки, когда обрушилась порода.

Еще один шахтер выжил, но серьезно пострадал. Сейчас с тяжелыми травмами он госпитализирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.