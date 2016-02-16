Обрушение подъезда из-за взрыва газа в Ярославле: 7 погибших, около 10 - госпитализированы

Новости России. Печальные новости 16 февраля пришли из российского Ярославля. Специалисты уже завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения подъезда жилого дома. Последние данные таковы: 7 погибших, еще около 10 – в больнице. Причиной ЧП стал взрыв из-за утечки бытового газа.

Эта трагедия произошла рано утром, пока все спали. За считанные секунды секция пятиэтажки сложилась, как карточный домик. В панике жильцы соседних подъездов начали выбегать на улицу.

Татьяна Куканова, очевидец:

У меня здесь знакомые. И как раз эта сторона упала. Даже не знаю, что с ней сейчас. Набираю, телефон не доступен.

На эти минуты известно о семи погибших, среди них было двое детей. МЧС уже закончили поисковую работу – людей под завалами нет. По предварительной информации, причиной трагедии стал взрыв бытового газа. Появились и первые версии, в какой именно квартире произошла утечка.

Леонид Беляев, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации:

Там жил мужчина, не буду давать ему характеристику. На втором этаже - это и подтверждают направление взрыва, потому что в доме напротив со второго этажа все стёкла навылет.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В офисе компании, которая обслуживала газовое оборудование в доме, прошел обыск.

Денис Мещеряков, главный государственный жилищный инспектор Ярославский области (Россия):

Мы запросили документы все у управляющей компании по поводу того, какие договоры были заключены, когда выполнялись работы, в регламентные ли сроки эти работы выполнялись, какие были заключения, были ли обращения от жителей, какие-то жалобы на состояние вентиляции.

В связи с этими событиями в Ярославской области объявлен двухдневный траур. К злополучной пятиэтажке люди несут цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.