Обрушение корпуса казармы в Омске: погибли 23 человека, виновным грозит до 10 лет лишения свободы

Новости России. Виновным в трагедии, которая произошла этой ночью в российском Омске, грозит до 10 лет лишения свободы. Известно, что спасатели уже закончили работы на месте обрушения корпуса учебного центра ВДВ. Специалисты обнаружили всех, кто находился под завалами.

Погибло 23 человека. Еще около двух десятков пострадали. Спецрейсом их отправили на лечение в Москву. В Омской области 14 июля объявлено днем траура.

От торжества – к трагедии. Менее чем за сутки до страшного инцидента еще совсем юные новобранцы, большинству не было и 20, приняли присягу. По традиции ребятам дали увольнительную, чтобы отпраздновать одно из главных событий в жизни военного. И в 19.52 по минскому времени, когда новобранцы уже спали в казарме, один из них по чистой случайности посмотрел на стену.

Максим Калмыков, военнослужащий:

Начала постепенно обваливаться штукатурка. Парни обратили на это внимание и подали команду. Все стали выбегать из казармы, началось обрушение казармы. Далее мы с парнями действовали быстро, часть группы людей мы отвели к окну, чтобы на них не упал завал никакой. Некоторые парни спрыгнули на те матрасы, которые мы скинули вниз. Я увидел, что остались некоторые парни, и помог им выйти на улицу.

Однако все выбежать не успели – под завалами оказались 43 курсанта.

Специалисты прибыли к обрушенному корпусу за считанные минуты. Куда больше потребовалось времени, чтобы достать всех из этой бетонной ловушки – 12 часов.

12 часов, которые для многих родителей, приехавших на присягу к детям, стали настоящим испытанием.

Елена Загуменная, мать пострадавшего военнослужащего:

Меня разбудила администратор гостиницы, она узнала. Со мной случилась истерика, меня откачивали. Потом позвонил сын с телефона медсестры, сообщил, что он живой.

Такого звонка дождались не все родители – всего выписали 23 «похоронки». Раненных, а это почти столько же человек, специальным рейсом отправили в Москву на лечение.

А тем временем в дело вступил Следственный комитет. Теперь, когда спасательная операция завершилась, нужно ответить на вопрос «кто виноват в трагедии». Уже заведено уголовное дело по статье «Халатность». Правда, в чем она заключается, пока сказать сложно.

Два года назад в этом учебном корпусе ВДВ сделали ремонт. И при его сдаче серьезных нареканий со стороны Министерства обороны России не возникло.

Игорь Конашенков, начальник управления пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации:

В казарме, в которой произошло обрушение секции, был проведен ремонт инженерных сетей, полов, кровли, менялись окна. Хочу подчеркнуть, что работы по перепланировке данной казармы в ходе ремонта не проводились.

Пострадавшим и их семьям в ближайшее время окажут всю необходимую помощь.

А на месте, где еще вчера находились почти четыре сотни новобранцев, работают военные следователи и медики. Цель одна – выяснить причину, из-за которой два десятка солдат попали в список «небоевых потерь».

Кстати, 14 июля в Омске и окрестностях будут приспущены флаги – в области объявлен день траура по погибшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.