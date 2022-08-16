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«Обнаружено более 50 закладок». В Витебской области задержан оптовый наркокурьер

16 августа 2022 08:17
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Новости Беларуси. Оптового закладчика задержали оперативники наркоконтроля. 36-летний неработающий мужчина привез из Минска на территорию Витебской области крупную партию психотропа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Обнаружено более 50 закладок». В Витебской области задержан оптовый наркокурьер-1

На подъезде к областному центру наркокурьер был задержан. При осмотре его автомобиля сотрудниками милиции было изъято 150 граммов особо опасного вещества. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий выяснились и другие факты его незаконной деятельности.

«Обнаружено более 50 закладок». В Витебской области задержан оптовый наркокурьер-4

Денис Шкурко, заместитель начальника УНиПТЛ УВД Витебского облисполкома:
На территории области обнаружено более 50 закладок, оставленных подозреваемым для потребителей. Также установлено, что витебчанин работал на интернет-магазин на протяжении нескольких месяцев. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.

«Обнаружено более 50 закладок». В Витебской области задержан оптовый наркокурьер-7

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

# Наркотики # происшествия # Денис Шкурко # Фотофакт

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