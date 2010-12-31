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Нью-Йорк утопает в снегу: дворники не убирают город в знак протеста

31 декабря 2010 12:59
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Нью-йоркские дворники вышли на улицы с нетрадиционной формой протеста.

Нарочито медленной уборкой снега с улиц делового центра США они решили выразить протест намерению местных властей сократить более 10 тысяч дворников. Также в планах городской администрации значительно урезать и финансирование муниципальных служб.

Снежные завалы на улицах Нью-Йорка образовались после сильного снегопада, прошедшего 26 декабря. Однако в сугробах до сих пор утопают многие улицы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Погода # Фотофакт

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