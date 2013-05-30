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Новая серия взрывов в Ираке

30 мая 2013 12:10
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Новости Ирака. Новая серия взрывов сотрясает Багдад. В терактах погибли по меньшей мере 25 человек, десятки жителей были ранены. С небольшой разницей во времени  в разных районах иракской столицы взлетели на воздух начиненные взрывчаткой автомобили.

А накануне жертвами атак террористов стали гости свадебной процессии. Они просто проезжали мимо в тот момент, когда прогремел взрыв.

Рост напряженности в Ираке связан с противостоянием крупнейших исламских общин — суннитов и шиитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в Ираке # происшествия # Терроризм # Фотофакт

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