Новая серия взрывов в Ираке

Новости Ирака. Новая серия взрывов сотрясает Багдад. В терактах погибли по меньшей мере 25 человек, десятки жителей были ранены. С небольшой разницей во времени в разных районах иракской столицы взлетели на воздух начиненные взрывчаткой автомобили.

А накануне жертвами атак террористов стали гости свадебной процессии. Они просто проезжали мимо в тот момент, когда прогремел взрыв.

Рост напряженности в Ираке связан с противостоянием крупнейших исламских общин — суннитов и шиитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.