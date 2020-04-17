Ветер валил деревья на дома и машины. В Могилёвской области 9 населённых пунктов пострадали от ураганного ветра

Новости Беларуси. В Беларуси устраняют последствия непогоды. Сильный ветер порывами до 20 м/с бушевал 16 апреля на западе и юго-западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилевской области пострадали девять населенных пунктов в Глусском, Климовичском, Мстиславском и Горецком районах. Повреждены почти два десятка строений – жилые дома, фермы, социальные объекты. Так, в Могилевском и Краснопольском районах ветер был настолько сильным, что деревья падали прямо на жилые дома, также повреждено шесть легковых автомобилей.

Спасатели 17 раз выезжали на уборку упавших деревьев. 11 населенных пунктов, молочно-товарная ферма и котельная остались без света. На данный момент электроснабжение полностью восстановлено.