Ночью в Могилёве электробус протаранил остановочный пункт

Как сообщает издание «Могилёвские ведомости» со ссылкой на ГАИ УВД Могоблисполкома, транспортное средство двигалось по маршруту № 4. На площади Орджоникидзе электробус заехал на тротуар и врезался в остановочный пункт. Согласно предварительным сведениям, водитель не справился с управлением.

Новости Беларуси. 8 марта около часа ночи в Могилёве электробус протаранил остановку.

Водитель и кондуктор не пострадали. Неизвестно, находились ли в транспортном средстве пассажиры.

Отмечается, что два электробуса Могилёву подарила китайская провинция Хунань к 750-летию города. На маршрут их отправили в начале 2018 года.

Зимой 2019 года в Минске столкнулись самосвал и трамвай.