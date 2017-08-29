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Ночью на перекрёстке улицы Ольшевского и проспекта Пушкина столкнулись такси и легковушка

29 августа 2017 19:21
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Новости Беларуси. Самостоятельно выбраться из машин пострадавшие не смогли, им потребовалась помощь спасателей. Два человека госпитализированы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алена Волчек, официальный представитель отдела ГАИ Фрунзенского района Минска:
Водитель такси 1974 года рождения, по предварительной информации, двигался по проспекту Пушкина со стороны улицы Притыцкого, и на пересечении проспекта Пушкина с улицей Ольшевского, совершая левый поворот, не уступил дорогу. По словам очевидцев, водитель такси совершал левый поворот на несоответствующую секцию светофора.

И еще одно ДТП случилось днём на съезде с кольцевой в направлении Раковского шоссе. Пять автомобилей собрались «в гармошку». Образовалась пробка. Никто не пострадал.

# Авария в Минске

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