На скамье подсудимых – 20 человек. В Минске состоялся суд по делу о договорных матчах

Новости Беларуси. В деле о договорных матчах в белорусском спорте поставлена точка. 13 июля суд Московского района Минска огласил приговор всем обвиняемым, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На скамье подсудимых оказались сразу 20 человек.

Самое суровое наказание получил экс-защитник «Нафтана» и «Орши» Алексей Козлов. Он единственный, кто получил реальный срок заключения. Его приговорили к двум годам колонии усиленного режима. После оглашения решения он был взят под стражу прямо в зале суда.

Еще одни экс-футболисты Виктор Боровицкий и Виталий Ланько получили четыре и три года соответственно с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Остальные фигуранты дела получили от полугода до трех лет общественных работ.