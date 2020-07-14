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В Гомеле на улице найдены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти

14 июля 2020 07:20
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Новости Беларуси. В Гомеле обнаружены тела двух мужчин.    

По информации Следственного комитета,  

на одной из улиц областного центра были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.  Это произошло 14 июля ночью.    

В Гомеле на улице найдены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти-1

Фото: СК  

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится его осмотр, допрашиваются возможные свидетели.  

Устанавливаются обстоятельства случившегося.  

# Убийство # происшествия

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