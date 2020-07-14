В Гомеле на улице найдены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти

Новости Беларуси. В Гомеле обнаружены тела двух мужчин.
По информации Следственного комитета,
на одной из улиц областного центра были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Это произошло 14 июля ночью.
Новости Беларуси. В Гомеле обнаружены тела двух мужчин.
По информации Следственного комитета,
на одной из улиц областного центра были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Это произошло 14 июля ночью.
Фото: СК
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится его осмотр, допрашиваются возможные свидетели.
Устанавливаются обстоятельства случившегося.