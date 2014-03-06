Нильского крокодила прямо на улице в Петербурге нашли дворники

Новости России. На улице Вавиловых в Петербурге у мусорного контейнера дворники обнаружили маленького детеныша нильского крокодила. Рептилии всего три-четыре дня отроду, но в длину уже около полметра.

Сотрудники компании «Жилкомсервис» пока приютили находку у себя в офисе. Они посадили крокодила в аквариум с песком, напоили водой и накормили говядиной. Сейчас ему ищут новый дом.

По информации российских СМИ, в Ленинградском зоопарке сотрудников «Жилкомсервиса» проконсультировали насчет содержания крокодила, однако забрать его отказались. В зоопарке пояснили, что нильские крокодилы вырастают слишком большими (до трех-четырех метров!). И за ними очень непросто ухаживать. Нильский крокодил известен как крокодил-людоед. Вес взрослого животного часто превышает 500 кг.

Представители зоопарка:

Мы можем его взять, а потом перенаправить в другой зоопарк. У нас живет такой взрослый нильский крокодил, но к нему не подселить. Он маленького крокодила съест.

Пока находка остается в кабинете заместителя генерального директора по благоустройству. Как крокодильчик попал в Петербург – пока не ясно. Не исключено, что его привезли сюда еще в яйце. Возможно, яйцо перепутали со страусиным. У заместителя гендиректора ЖКС на этот счет несколько версий.

Руслан Митрофанов, заместитель гендиректора ЖКС (в комментарии РИА Новости):

Привезли его сюда яйцом, чтобы высидеть. Как из вариантов, на улице крокодил оказался случайно, возможно, залез в мешок с отходами, и хозяин, не заметив его, выбросил. В ближайшее время мы найдем ему нового хозяина.



Напомним, несколько дней назад в Австралии крокодил стал жертвой нападения... Смертельный поединок между трехметровой змеей и крокодилом, длина которого около метра, запечатлела местная жительница Тиффани Корлис. В результате пятичасовой борьбы сильнее оказалась змея... Она вытащила мертвого крокодила на берег и проглотила его целиком примерно за 15 минут. Шокирующее видео!