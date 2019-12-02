В Бресте выясняются обстоятельства смерти новорождённого

Новости Беларуси. 2 декабря в Бресте умер ребёнок. Выясняются обстоятельства его смерти.

Как сообщает Следственный комитет, примерно в полночь местная жительница уложила своего ребёнка спать. В восемь утра женщина собиралась покормить сына, но он не подавал признаков жизни.

Прибывшая скорая помощь констатировала смерть новорождённого. Для выяснения причины случившегося назначена судмедэкспертиза.

Проводится проверка.

Несколько месяцев назад в Лунинце умер шестилетний мальчик.