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В Бресте выясняются обстоятельства смерти новорождённого

02 декабря 2019 13:49
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Новости Беларуси. 2 декабря в Бресте умер ребёнок. Выясняются обстоятельства его смерти. 

Как сообщает Следственный комитет, примерно в полночь местная жительница уложила своего ребёнка спать. В восемь утра женщина собиралась покормить сына, но он не подавал признаков жизни. 

Прибывшая скорая помощь констатировала смерть новорождённого. Для выяснения причины случившегося назначена судмедэкспертиза. 

Проводится проверка. 

Несколько месяцев назад в Лунинце умер шестилетний мальчик. 

Ребёнок сказал, что чувствует себя плохо, а после лекарства мальчику стало ещё хуже – подробности здесь

# Гибель детей # происшествия

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