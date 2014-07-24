Новости Беларуси. Экологическое ЧП в Брестской области. Сразу несколько тонн рыбы погибло в реке Лесной. Среди них щуки, окуни и даже редкие для здешних мест налимы. Такой «улов» вызвал огромные потери в природном ресурсе. Сейчас экологи подсчитывают урон, специалисты выясняют причины мора рыбы.

Юлия Бешанова, СТВ:

Обычно в жаркую погоду берег реки Лесной сегодня абсолютно пуст. Несмотря на жаркую погоду, окунуться в прохладную воду реки желающих не наблюдается. Дело в том, что от самой воды исходит неприятный запах — на берегу лежит дохлая рыба.

Вадим Таранович:

Вся черная, воды очень много, вонючая. Вся рыба вверх всплывает.

Нетипичное поведение речной фауны местные жители стали замечать еще накануне. Крупная рыба в прямом смысле шла в руки.

Неожиданный сюрприз от реки обернулся настоящим экологическим бедствием. Та рыба, которую не успели выловить накануне, сегодня вся погибла.

Виктор Демянчик, заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:

Чрезвычайное происшествие экологического характера, потому что оно сразу вызвало огромные потери в природном ресурсе. Здесь речь идет о гибели многих тонн рыбы, что для реки Лесная представляет собой биологическую катастрофу.

Пока экологи подсчитывают урон, специалисты выясняют причины бедствия. Несмотря на зловонии, масляные пятна, в воде отравляющих веществ не обнаружено. В заморе рыбы винят исключительно стечение природных обстоятельств.

Владимир Ревяко, начальник отдела Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

На территории Каменецкого района выпала трехмесячная норма осадков. Все те органические вещества, что находятся на полях, которые попадают с дождями в канаву, что в дальнейшем приводит к гниению, то есть окислению и поглощению кислорода.

Процессы гниения практически полностью поглотили кислород. При допустимой норме в 6 мг/л в реке он стремится к 1. Это значит, что рыба в воде попросту задохнулась. Ученые говорят, что методы борьбы с подобными природными процессами до сих пор не знают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.