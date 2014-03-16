Непогода в Беларуси: за минувшие сутки обесточено более 1300 населенных пунктов, повреждены сотни строений

Новости Беларуси. В Беларуси устраняют последствия непогоды. За минувшие сутки в результате сильного ветра было обесточено более 1300 населенных пунктов. Без света утром 16 марта еще оставались свыше 150 деревень в Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях. Порывами ветра также повреждены кровли десятков домов и сельхозстроений.

Больше всего разрушений в Гомельском регионе: там шквалистый ветер повредил 150 различных зданий. А в городском поселке Василевичи Речицкого района люди лишились не только света, но и питьевой воды. На время внештатной ситуации был организован ее подвоз и обеспечение ею социальных объектов.

Продолжаются восстановительные работы и в Гродненской области. Там стихия обесточила более двухсот населённых пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Живолевская, пресс-секреталь Гродненского областного управления МЧС:

Повреждены кровли 48 сельскохозяйственных зданий, из них 34 - фермы. Также сорвано 1858 листов шифера и 800 метров погодных рубероида. Обесточено 234 населенных пункта, из них 17 - фермы, все подключены. На данный момент остаются не подключенными менее 20 населенных пунктов.

Меж тем в Министерстве по чрезвычайным ситуациям призывают белорусов и дальше проявлять осторожность в связи с ухудшением погоды. Сегодня, 16 марта, к сильному ветру добавился снег, во многих районах ожидается метель, на дорогах гололедица, на некоторых участках возможно налипание мокрого снега.

Водителям в таких сложных условиях лучше отказаться от поездок на личном транспорте, особенно на дальние расстояния. В частности это касается тех, кто уже поспешил перейти на летнюю резину. В результате резкое похолодание может привести к обострению ситуации на дорогах.