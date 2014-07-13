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Непогода в Беларуси: в Гомеле 2 человека пострадали, затоплены улицы Гродно, более 700 населенных пунктов в стране – без электроэнергии

13 июля 2014 13:31
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Новости Беларуси. Сильные ливни и ветер обрушились на Беларусь. Два человека пострадали от упавших во время грозы деревьев в Гомеле.  Мужчина и женщина с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

В Гродно сильнейший дождь продолжался несколько часов. Упавшие деревья повредили 3 автомобиля.  Вода залила многие подъезды домов, улицы. На одной из них провалился почти 10-метровый участок асфальта.

Грозы прошли накануне по всей стране. Из-за сильного ветра пострадали 6 населенных пунктов в Гомельской, Минской и Могилевской областях. Повреждены кровли жилых домов и  сельскохозпостроек. Более 700 населенных пунктов остались без электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Потоп в Минске

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