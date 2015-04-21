Английского футболиста выгнали из команды за секс с болельщицей на скамейке запасных

Новости Великобритании. Скандал разгорелся в Великобритании. 24-летнего нападающего английского «Клайтеро» Джея Харта, который играет в восьмом по силе футбольном дивизионе страны, выгнали из команды за занятие сексом на скамейке запасных.







Все произошло после поражения «Клайтеро» со счетом 1:4. Инцидент сняли на видео болельщики, пришедшие на матч.

Пикантности ситуации добавляет и то, что матч проходил под слоганом «Женский день», для привлечения большего количества девушек на стадион.



Харт принес извинения своей команде и футбольным фанатам, однако это не спасло ситуацию.



Джей Харт (в комментарии Daily Mail):

Я был пьян. Я выпил больше, чем было нужно. Приношу извинения своей семье и всем, кто связан с «Клайтеро». Я сожалею о том, что я сделал, но не о том, что попался. Я больше не видел эту девушку и не имею ни малейшего понятия, кто она такая.



Теперь спортсмен гадает, как объясниться со своей постоянной девушкой, которая, кстати, родила ему двоих детей. Харт посредством социальной сети решил обратиться за помощью к капитану «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни.