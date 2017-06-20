Прямой эфир

Недалеко от Полоцка нашли тело утонувшего 16 июня мальчика

20 июня 2017 15:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Полоцком районе найдено тело 10-летнего мальчика, который утонул 5 дней назад.

В пятницу – 16 июня мальчик вместе с другом ушел рыбачить на Западную Двину в городе Полоцк. Мама погибшего знала о том, где он находится. Женщина думала, что вместе с детьми присутствует родитель второго мальчика. Но на рыбалку школьники отправились одни.

Одного из мальчиков унесло течением, он скрылся под водой. Друг позвал на помощь, но подоспевший мужчина не успел спасти мальчика. В этот же день рыбак, который пришел детям на помощь, сообщил в Полоцкий РОВД о проишествии. Начались поиски тела ребенка.

Недалеко от Полоцка нашли тело утонувшего 16 июня мальчика-1

Фото: sk.gov.by

Через пять дней – 20 июня утонувший мальчик был найден. По материалам данного дела ведется проверка. Как отмечает Светлана Сахарова, официальный представитель УСК по Витебской области, в дни школьных каникул родителям нужно максимально внимательно следить за своими детьми и предупреждать об опасности, которая может ожидать их у воды.

Столинский район. Здесь жертвой воды стал выпускник местной школы.

И снова подросток был – хоть и с подругой – без взрослых. «Девушка решила переплыть водоем. На противоположной стороне обернулась и увидела, что молодой парень находится в воде», – подробности трагедии.

# происшествия # Гибель детей

Другие новости рубрики

Все новости
Под колесами такси на проспекте Независимости в Минске погибла 19-летняя девушка
20 июня 2017 15:18

Под колесами такси на проспекте Независимости в Минске погибла 19-летняя девушка

На дорогах Минской области за сутки произошли две смертельные аварии с участием мотоциклистов
20 июня 2017 14:59

На дорогах Минской области за сутки произошли две смертельные аварии с участием мотоциклистов

10-летний мальчик утонул в Западной Двине: тело обнаружили на пятые сутки
20 июня 2017 13:15

10-летний мальчик утонул в Западной Двине: тело обнаружили на пятые сутки