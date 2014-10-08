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Наводнение во Франции: свои дома покинули тысячи человек, закрыт аэропорт, затоплен стадион

08 октября 2014 07:11
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Новости Франции. Мощное наводнение обрушилось на Францию. Из-за непрекращающихся проливных дождей на юго-западе страны вышла из берегов река Лез. Затоплены улицы и дороги. Свои дома были вынуждены покинуть тысячи людей. Обесточен ряд населенных пунктов. Временно закрыт местный аэропорт, приостановлено и железнодорожное сообщение.

Сильнее всего от стихии пострадал один из крупнейших городов на юге Франции Монпелье. За несколько часов в регионе выпала двухмесячная норма осадков.

Серьезный ущерб стихия причинила и стадиону местного футбольного клуба. Команда останется без поля как минимум до 2015 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Наводнение во Франции

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