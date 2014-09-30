Наводнение во Франции: более 4 тысяч квартир обесточены, заблокированы авто- и железные дороги

Новости Франции. Во Францию пришла большая вода. На юге страны объявлен высший уровень тревоги в связи с наводнением. В городе Монпелье всего за четыре часа выпали две месячные нормы осадков. Многие районы оказались затоплены. Более четырех тысяч квартир обесточены.

Заблокированы некоторые автодороги. В частности, тяжело проехать к местному аэропорту. Большую часть рейсов пришлось отменить.

Также прервано движение по одной из железнодорожных веток. В ближайшее время ситуация может ухудшиться – в городе ожидаются новые ливни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.