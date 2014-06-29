Наводнение в России: госпитализированы около 10 человек, без вести пропавшей числится одна женщина

Новости России. В Бурятии мощное наводнение едва не стерло с лица земли курортный поселок Аршан. В зоне бедствия идут поисково-спасательные работы. С травмами различной степени тяжести госпитализированы около 10 человек. Трое, в том числе ребенок, в реанимации. Без вести пропавшей числится одна женщина.

Из-за сильнейших ливней из берегов вышла горная река Кынгырга, которая считается местной достопримечательностью. От разгула стихии пострадали свыше сотни домов, полностью или частично разрушено несколько мостов. На данный момент в поселке, который по праву считается «Жемчужиной Прибайкалья» введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.