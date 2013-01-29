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Нападение на диспетчера автопарка в Мозыре. Неизвестные украли проездные билеты

29 января 2013 14:59
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Новости Беларуси. Нападение на 49-летнего диспетчера автобусного парка произошло в ночь на 28 января. Женщина возвращалась домой.

Мария Кривоногова, официальный представитель Управления следственного комитета по Гомельской области:
С применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, они открыто похитили у женщины косметичку. В ней находились деньги, проездные билеты и талоны на автобус. Количество похищенных проездных документов станет известно после проведения ревизии.

Мозырский районный отдел Следственного комитета Беларуси возбудил уголовное дело по факту грабежа. В совершении преступления подозреваются два молодых человека на вид 16-19 лет худощавого телосложения. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению их личности.

 

# происшествия # Нападение

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