Найдены останки пассажиров самолета, пропавшего без вести в Хабаровском крае 80 лет назад

Новости России. Останки четырех пассажиров самолёта, пропавшего без вести 80 лет назад, обнаружили активисты организации «Поисковое движение России».

По расположению обломков, удалось установить, что самолет врезался в сопку с левым креном.

Предполагается, что летчик двухкорпусной летающей лодки слишком поздно заметил перед собой крутой склон, попытался набрать высоту, однако скорости самолета не хватило.

Пресс-служба организации «Поисковое движение России»:

Вероятно, лётчик слишком поздно заметил перед собой крутой склон, попытался левым виражом набрать высоту, но скорости самолёта не хватило. Сначала о стволы деревьев оторвало левую лодку с пассажирами, следующий удар пришелся пилотской кабиной. Правая лодка оторвалась и упала в 12 метрах от места катастрофы. Подготовка к экспедиции заняла почти год. За многие десятилетия данные о катастрофе обросли огромным комом мифов. Среди краеведов ходили легенды, что тела всех 12 человек, летевших в самолете, вынесли из тайги и захоронили в Хабаровске. Однако это оказалось не так.

Согласно архивным данным, летающая лодка итальянского производства 26 июня 1935 года вылетела из города Александровск-Сахалинский в направлении Хабаровска, но в конечный пункт маршрута так и не прибыла. Самолёт пропал со связи спустя 1 час 15 минут. Тогда поиски результатов не принесли.