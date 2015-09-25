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Найдены останки пассажиров самолета, пропавшего без вести в Хабаровском крае 80 лет назад

25 сентября 2015 08:00
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Новости России. Останки четырех пассажиров самолёта, пропавшего без вести 80 лет назад, обнаружили активисты организации «Поисковое движение России». 

По расположению обломков, удалось установить, что самолет врезался в сопку с левым креном.

Предполагается, что летчик двухкорпусной летающей лодки слишком поздно заметил перед собой крутой склон, попытался набрать высоту, однако скорости самолета не хватило.

Пресс-служба организации «Поисковое движение России»:
Вероятно, лётчик слишком поздно заметил перед собой крутой склон, попытался левым виражом набрать высоту, но скорости самолёта не хватило. Сначала о стволы деревьев оторвало левую лодку с пассажирами, следующий удар пришелся пилотской кабиной. Правая лодка оторвалась и упала в 12 метрах от места катастрофы. Подготовка к экспедиции заняла почти год. За многие десятилетия данные о катастрофе обросли огромным комом мифов. Среди краеведов ходили легенды, что тела всех 12 человек, летевших в самолете, вынесли из тайги и захоронили в Хабаровске. Однако это оказалось не так. 

Согласно архивным данным, летающая лодка итальянского производства 26 июня 1935 года вылетела из города Александровск-Сахалинский в направлении Хабаровска, но в конечный пункт маршрута так и не прибыла. Самолёт пропал со связи спустя 1 час 15 минут. Тогда поиски результатов не принесли.

На борту самолета находились 12 человек. 

# происшествия # Крушение

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