Найдены белорусские туристы, пропавшие на Эльбрусе

Новости Беларуси. Пропавшие на Эльбрусе белорусские альпинисты нашлись,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пропавшие на Эльбрусе белорусские альпинисты нашлись,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они живы и сейчас спускаются с горы вместе с отрядом, который накануне выдвинулся на их поиски.
На связь два туриста не выходили больше недели. Об их пропаже стало известно от родственников, так как сами альпинисты не регистрировались у спасателей.
«По юго-восточному склону вниз, к ущелью реки Чат»: на Эльбрусе возобновили поиск пропавших белорусских альпинистов