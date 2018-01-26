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Найдены белорусские туристы, пропавшие на Эльбрусе

26 января 2018 16:37
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Новости Беларуси. Пропавшие на Эльбрусе белорусские альпинисты нашлись,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Найдены белорусские туристы, пропавшие на Эльбрусе-1

Они живы и сейчас спускаются с горы вместе с отрядом, который накануне выдвинулся на их поиски.

На связь два туриста не выходили больше недели. Об их пропаже стало известно от родственников, так как сами альпинисты не регистрировались у спасателей.

«По юго-восточному склону вниз, к ущелью реки Чат»: на Эльбрусе возобновили поиск пропавших белорусских альпинистов

# происшествия # Фотофакт # Альпинизм

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