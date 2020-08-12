Наезды на сотрудников милиции совершены в Барановичах и Минске

Новости Беларуси. В 20 часов в Минске автомобиль сбил сотрудника ГАИ и провёз его на капоте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя полчаса от наезда автомобиля пострадал сотрудник ДПС, но уже в Барановичах. И в этом случае виновника ДТП пришлось преследовать. Он бросил машину и скрылся. В настоящее время ведутся его поиски.