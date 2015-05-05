В центре Москвы жестоко избили продюсера поэтессы Веры Полозковой

Новости России. Инцидент произошел на улице Тверская, недалеко от станции метро «Маяковская». В это время в центре столицы проходила очередная репетиция Парада Победы.

Когда женщина шла мимо зрителей, собравшихся посмотреть репетицию, дорогу ей преградили трое мужчин.

Как рассказала «Дождю» музыкальный продюсер и директор поэтессы и актрисы Веры Полозковой Елена Грачева, ее намеренно толкнул молодой человек, а затем два раза ударил по лицу. После того, как Грачева пригрозила вызвать полицию, трое мужчин начали избивать ее, в том числе ногами.

Прохожие вызвали сотрудников правопорядка. Прибывшие полицейские задержали нарушителей и доставили их в отделение.