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В центре Москвы жестоко избили продюсера поэтессы Веры Полозковой

05 мая 2015 08:11
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Новости России. Инцидент произошел на улице Тверская, недалеко от станции метро «Маяковская». В это время в центре столицы проходила очередная репетиция Парада Победы.

Когда женщина шла мимо зрителей, собравшихся посмотреть репетицию, дорогу ей преградили трое мужчин.

Как рассказала «Дождю» музыкальный продюсер и директор поэтессы и актрисы Веры Полозковой Елена Грачева, ее намеренно толкнул молодой человек, а затем два раза ударил по лицу. После того, как Грачева пригрозила вызвать полицию, трое мужчин начали избивать ее, в том числе ногами.

Прохожие вызвали сотрудников правопорядка. Прибывшие полицейские задержали нарушителей и доставили их в отделение.

В центре Москвы жестоко избили продюсера поэтессы Веры Полозковой-1

Что стало причиной агрессии, еще предстоит выяснить. Некоторые подробности произошедшего Елена Грачева рассказала на своей странице в Facebook.


Елена Грачева, запись в Facebook

# происшествия # Фотофакт # Нападение # Елена Грачева # Вера Полозкова

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