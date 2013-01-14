Над Пекином навис смог. Пожилым и детям не рекомендовано выходить из дома

Новости Китая. Пекин погрузился в смог. Уровень загрязнения воздуха в столице Китая достиг критической отметки. Содержание мелких твердых частиц в некоторых районах города превышает норму почти в 40 раз. Пожилым и детям уже несколько дней рекомендуют оставаться дома. А всем, кто выходит на улицу, необходимо одевать защитную маску.

Чтобы как-то улучшить ситуацию, в Пекине приостановлены работы на стройплощадках и промышленных предприятиях. Уже несколько дней в городе влажная, безветренная погода, что и обострило экологическую ситуацию в мегаполисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.