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Над Пекином навис смог. Пожилым и детям не рекомендовано выходить из дома

14 января 2013 13:36
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Новости Китая. Пекин погрузился в смог. Уровень загрязнения воздуха в столице Китая достиг критической отметки. Содержание мелких твердых частиц в некоторых районах города превышает норму почти в 40 раз. Пожилым и детям уже несколько дней рекомендуют оставаться дома. А всем, кто выходит на улицу, необходимо одевать защитную маску.

Чтобы как-то улучшить ситуацию, в Пекине приостановлены работы на стройплощадках и промышленных предприятиях. Уже несколько дней в городе влажная, безветренная погода, что и обострило экологическую ситуацию в мегаполисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Природные явления

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