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На юго-востоке США бушуют торнадо и штормы. Около 60 тысяч человек остались без света

31 января 2013 07:45
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Новости США. На юго-востоке США 8 штатов оказались во власти торнадо и штормов. С лица земли стёрты десятки домов. Оборваны линии электропередачи. Только в Джорджии без света остались около 60 тысяч человек. На восстановление энергоснабжения может уйти несколько дней.

В пострадавших регионах работают поисково-спасательные бригады. Количество погибших и пострадавших уточняется. При этом, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни угроза возникновения торнадо сохранится. А в южных штатах ожидаются сильные грозовые дожди и град, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Торнадо в США

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