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На юге США мощные торнадо оставили 30 тысяч жителей без света

24 февраля 2016 11:00
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Новости США. Сразу несколько мощных торнадо обрушились на юг США. Больше всего пострадали штаты Луизиана и Миссисипи. Смерч был такой силы, что автомобили буквально разлетались в разные стороны.

По последним данным, три человека погибли, более 30 пострадали, из них семеро - в тяжелом состоянии.

Без света остаются почти 30 тысяч человек. В нескольких штатах объявлен режим чрезвычайной ситуации, отменены занятия в школах. Сильные бури и торнадо могут вернуться, прогнозируют синоптики. В зоне повышенной опасности, по меньшей мере, 20 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Торнадо в США

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