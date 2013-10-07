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На встрече байкеров в одном из клубов Калифорнии неизвестный открыл стрельбу. 1 человек погиб, более 10 ранены

07 октября 2013 06:57
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Новости США. Очередной случай стрельбы в США. На этот раз инцидент произошел в одном из клубов Калифорнии. В результате нападения один человек погиб, более десятка получили ранения.

Пока неизвестно, из-за чего началась перестрелка. Уточняется только то, ЧП произошло на традиционной встрече байкеров со всего штата. Сразу же после перестрелки к клубу прибыли около сотни полицейских. В итоге стражи порядка задержали несколько десятков посетителей бара. Однако подозреваемых пока нет.

Встречи байкеров в этом клубе проводятся дважды в год. Нередко они заканчиваются насилием. Обычно зачинщиками беспорядков выступают члены местных банд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Стрельба

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