На встрече байкеров в одном из клубов Калифорнии неизвестный открыл стрельбу. 1 человек погиб, более 10 ранены

Новости США. Очередной случай стрельбы в США. На этот раз инцидент произошел в одном из клубов Калифорнии. В результате нападения один человек погиб, более десятка получили ранения.

Пока неизвестно, из-за чего началась перестрелка. Уточняется только то, ЧП произошло на традиционной встрече байкеров со всего штата. Сразу же после перестрелки к клубу прибыли около сотни полицейских. В итоге стражи порядка задержали несколько десятков посетителей бара. Однако подозреваемых пока нет.

Встречи байкеров в этом клубе проводятся дважды в год. Нередко они заканчиваются насилием. Обычно зачинщиками беспорядков выступают члены местных банд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.