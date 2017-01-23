На улице Белецкого загорелся балкон: при тушении в квартире нашли труп

Новости Беларуси. С десяток возгораний разного масштаба было зафиксировано за прошедшие два дня. Самые крупные произошли по улице Белецкого, где в многоквартирном доме загорелся балкон.

При ликвидации пожара спасатели обнаружили труп сына хозяйки квартиры.

Второй крупный пожар произошел в микрорайоне Лошица в строительной бытовке. Пострадавших нет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.