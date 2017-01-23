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На улице Белецкого загорелся балкон: при тушении в квартире нашли труп

23 января 2017 17:28
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Новости Беларуси. С десяток возгораний разного масштаба было зафиксировано за прошедшие два дня. Самые крупные произошли по улице Белецкого, где в многоквартирном доме загорелся балкон.

При ликвидации пожара спасатели обнаружили труп сына хозяйки квартиры.

Второй крупный пожар произошел в микрорайоне Лошица в строительной бытовке. Пострадавших нет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На улице Белецкого загорелся балкон: при тушении в квартире нашли труп-1

Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского ГУ МЧС:
Обстоятельства гибели, а так же обстоятельства пожара в настоящий момент устанавливаются. Нужно отметить, что со слов соседей погибший характеризовался крайне отрицательно, злоупотреблял спиртными напитками и курил.

Еще один пожар за выходные произошел в строительной бытовке в микрорайоне Лошица. Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Поэтому еще раз напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

# происшествия # Виталий Дембовский # Фотофакт # Пожар в Минской области

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