На улице Белецкого загорелся балкон: при тушении в квартире нашли труп
Новости Беларуси. С десяток возгораний разного масштаба было зафиксировано за прошедшие два дня. Самые крупные произошли по улице Белецкого, где в многоквартирном доме загорелся балкон.
При ликвидации пожара спасатели обнаружили труп сына хозяйки квартиры.
Второй крупный пожар произошел в микрорайоне Лошица в строительной бытовке. Пострадавших нет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского ГУ МЧС:
Обстоятельства гибели, а так же обстоятельства пожара в настоящий момент устанавливаются. Нужно отметить, что со слов соседей погибший характеризовался крайне отрицательно, злоупотреблял спиртными напитками и курил.
Еще один пожар за выходные произошел в строительной бытовке в микрорайоне Лошица. Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Поэтому еще раз напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.