Под Дзержинском задержаны молодые люди с наркотиками, оружием и протестной символикой

Новости Беларуси. Наркотики, оружие и протестная символика. С таким арсеналом под Дзержинском задержаны участники радикального движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Наркотики, оружие и протестная символика. С таким арсеналом под Дзержинском задержаны участники радикального движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молодые люди во время задержания забирали из тайника свертки с мефедроном. В последующем компания показала оперативникам еще один схрон в Минском районе. Там изъято более 120 грамм психотропа.
Правоохранителям известно, что в августе задержанные принимали активное участие в беспорядках в Минске. Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Ранее двое парней уже привлекались к ответственности за грабеж.
Сергей Босько, сотрудник отдела информации и общественных связей УВД Миноблисполкома:
Мужчины были задержаны в Дзержинском районе вблизи деревни Ляховичи, когда забирали из тайника сверток с мефедроном. В свертке находилось порядка 500 грамм наркотика. В дальнейшем в автомашине молодых людей было обнаружено еще пневматическое оружие, два пистолета, автомат, а также украинский флаг и бело-красно-белые полосы, которые молодые люди в своих объяснениях назвали обычными тряпками. Молодые люди принимали активное участие в так называемых протестных мероприятиях, или протестных маршах, в том числе в событиях, которые разворачивались 9 и 11 августа вблизи стелы. Это подтверждается и видео, найденным в телефонах задержанных, это подтверждается и тем, что молодые люди состояли в так называемых протестных чатах, причем радикальной направленности.
– Какие наркотики вы перевозили?
– Мефедрон.
– Мефедрон. Какой вес наркотиков, можешь сказать?
– Приблизительно 400-500 грамм.
– Участвовал ли ты в несанкционированных митингах, мероприятиях массовых?
– Четыре месяца назад один раз по глупости попал чисто случайно возле стелы. Раскаиваюсь, сожалею об этом.
– Поясни, пожалуйста, еще по оружию, которое у тебя было обнаружено при задержании 30 ноября.
– Это оружие пневматическое – 1,7 Дж. Так как я являюсь кандидатом в мастера спорта по биатлону, мне жена неделю назад просто сделала это в подарок на день рождения.
– По символике, которая была обнаружена: флаг Украины национальный и три лоскута вот этой ткани бело-красно-белой. Это твое?
– Три лоскута ткани – это просто тряпки. Даже не придерживались как-то флагом приписывать. А флаг Украины национальный, да, мой, также мне привезли его со Львова.