Под Дзержинском задержаны молодые люди с наркотиками, оружием и протестной символикой

Новости Беларуси. Наркотики, оружие и протестная символика. С таким арсеналом под Дзержинском задержаны участники радикального движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые люди во время задержания забирали из тайника свертки с мефедроном. В последующем компания показала оперативникам еще один схрон в Минском районе. Там изъято более 120 грамм психотропа.

Правоохранителям известно, что в августе задержанные принимали активное участие в беспорядках в Минске. Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Ранее двое парней уже привлекались к ответственности за грабеж.

Сергей Босько, сотрудник отдела информации и общественных связей УВД Миноблисполкома:

Мужчины были задержаны в Дзержинском районе вблизи деревни Ляховичи, когда забирали из тайника сверток с мефедроном. В свертке находилось порядка 500 грамм наркотика. В дальнейшем в автомашине молодых людей было обнаружено еще пневматическое оружие, два пистолета, автомат, а также украинский флаг и бело-красно-белые полосы, которые молодые люди в своих объяснениях назвали обычными тряпками. Молодые люди принимали активное участие в так называемых протестных мероприятиях, или протестных маршах, в том числе в событиях, которые разворачивались 9 и 11 августа вблизи стелы. Это подтверждается и видео, найденным в телефонах задержанных, это подтверждается и тем, что молодые люди состояли в так называемых протестных чатах, причем радикальной направленности.