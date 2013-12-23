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На Северную Америку обрушились проливные дожди, снегопады и торнадо. Жители Торонто встретят Рождество без света

23 декабря 2013 08:55
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Новости США и Канады. Практически весь североамериканский континент оказался во власти стихии. На юго-востоке США проливные дожди привели к наводнениям. В тоже время центральную часть страны засыпает снегом. А от разрушительных торнадо пострадал юг Соединенных Штатов. Повреждены десятки домов, повалены деревья, порваны линии электропередачи. В крупнейших аэропортах отменены сотни рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Похожая ситуация и в Канаде, где прошел небывалый ледяной дождь. На дорогах многочисленные аварии, жертвами которых, по предварительным данным, стали 5 человек. Многие дома обесточены. Без света остались и жители крупнейшего города страны — Торонто. По словам коммунальщиков, скорее всего им придется встречать Рождество в темноте.

# происшествия # Торнадо в США # Фотофакт

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