А цяпер пра тое, што характарызуе нашу краіну як спакойную і камфортную для пражывання. За апошнія 10 гадоў узровень злачынстваў у Беларусі дасягнуў найменшага паказчыка. На гэта звярнуў увагу міністр унутраных спраў Іван Кубракоў, падводзячы вынікі работы ведамства за мінулы год, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

У 2024-м органы ўнутраных спраў і войскі МУС забяспечвалі ахову парадку і бяспеку грамадзян на розных мерапрыемствах. У тым ліку падчас электаральнай кампаніі і акцыі «Марафон адзінства», дзе ўдзельнічала вялікая колькасць чалавек. Таксама палепшаны вынікі ў сферы наркакантролю. За мінулы год канфіскавалі забароненых рэчываў больш чым у два разы. Асаблівую ўвагу звярнулі на перакрыццё каналаў паставак, канфіскацыю буйных партый наркотыкаў. Скарацілася колькасць атручэнняў забароненымі рэчывамі, у тым ліку выпадкаў са смяротным зыходам.

Іван Кубракоў, міністр унутраных спраў Беларусі:

Охрана общественного порядка обеспечена, люди чувствуют себя в безопасности. Это самая главная оценка. Однако мы видим перспективу нашей служебной деятельности, видим, куда нам развиваться, что нам необходимо делать для того, чтобы наша страна развивалась. В канун Дня защитника Отечества я хочу пожелать всем здоровья, удачи, чтобы на нашей земле всегда был мир и порядок. Нашим гражданам, гостям нашей республики я хочу сказать, что мы обеспечим безопасность в нашей стране и всех ждем в нашу миролюбивую Беларусь.

На 2025 год задачы праваахоўных органаў не змяняюцца. Але ёсць напрамкі, на якія трэба звярнуць асаблівую ўвагу. Ёсць пэўныя пытанні па дарожнай бяспецы, па якіх выпрацаваны канкрэтныя рашэнні. Таксама асаблівую ўвагу трэба звярнуць на непаўналетніх. Будуць прыняты дадатковыя меры па недапушчэнні ўключэння іх у злачынную дзейнасць, у тым ліку ў сферы незаконнага абароту наркотыкаў.

Напрыканцы калегіі Іван Кубракоў адзначыў лепшых работнікаў, а таксама ўручыў сертыфікат на кватэру спецыялісту МРЭА ДАІ Мiнска Андрэю Чаеўскаму. Падчас службы ён атрымаў шкоду здароўю. Але дзякуючы падтрымцы сям'і і калег павярнуўся ў ДАІ ўжо на адміністратыўную працу. У адпаведнасці з Распараджэннем Прэзідэнта жылле перадаецца ва ўласнасць у парадку выключэння.