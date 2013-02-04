Только с помощью спасателей белоруски смогли избавиться от обручальных колец

Новости Беларуси. В воскресенье ночью сразу двум белорускам пришлось прибегнуть к помощи спасателей. Безымянные пальцы женщин опухли так, что сил терпеть адскую боль уже и не осталось.

Гомельское областное управление МЧС:

В начале двенадцатого ночи в МЧС Речицы позвонила женщина и сообщила, что из-за отека пальца она не может снять кольцо. И буквально через полтора часа позвонил мужчина из поселка Кореневка и сказал о том, что у его жены тоже отек безымянный палец с обручальным кольцом, и они вместе самостоятельно его снять не могут.

С помощью слесарного инструмента женщин вызволили из неприятной ловушки. Состояние белорусок удовлетворительное, в госпитализации они не нуждались.

Как показывает практика, белорусы нередко попадают в нестандартные ситуации. Среди которых – падение в канализационный люк; застревание в качелях, скамейках. Некоторые умудряются надеть на палец кольцо, которое невозможно снять самостоятельно или засунуть пальцы в отверстия почтового ящика.

Напомним, в начале января курьёзный случай произошёл в Гродно. Студент аграрного лицея по дороге к общежитию поскользнулся. Рукой он ударился о металлическую решётку забора и застрял пальцами между прутьев. Самостоятельно выбраться из ловушки парень не смог.

Гродненское областное управление МЧС:

Без пятнадцати двенадцать нам позвонил прохожий, который заметил парня. Видимо сам студент позвонить не мог. Спасатели приехали быстро, буквально через несколько минут. Зрелище, конечно, было не для слабонервных. Мизинец там уже даже посинел. Семнадцатилетнего парня освободили специальным приспособлением «Лукас». И отвезли в больницу с диагнозом «ампутация пальца левой руки».