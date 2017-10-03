На проспекте Дзержинского грузовик столкнулся с троллейбусом: авария попала на видео

По какой причине произошло столкновение – ответ поможет дать видео регистратора автомобиля очевидцев.

Машина общественного транспорта оказалась на тротуаре, а большегруз снес светофор.

Новости Беларуси. Крупная авария на пересечении проспектов Дзержинского и Любимова: грузовик столкнулся с троллейбусом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:

По предварительной версии водитель троллейбуса проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, в том числе сам водитель троллейбуса.

О крайне тяжелом состоянии пока никто не говорил.

Движение в районе аварии было затруднено. Сейчас устанавливается точное количество потерпевших. По предварительной информации, травмы получили по меньшей мере три человека.