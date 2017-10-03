Прямой эфир

На проспекте Дзержинского грузовик столкнулся с троллейбусом: авария попала на видео

03 октября 2017 19:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Крупная авария на пересечении проспектов Дзержинского и Любимова: грузовик столкнулся с троллейбусом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Машина общественного транспорта оказалась на тротуаре, а большегруз снес светофор.

По какой причине произошло столкновение – ответ поможет дать видео регистратора автомобиля очевидцев.

На проспекте Дзержинского грузовик столкнулся с троллейбусом: авария попала на видео-1

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:
По предварительной версии водитель троллейбуса проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, в том числе сам водитель троллейбуса.

О крайне тяжелом состоянии пока никто не говорил.

Движение в районе аварии было затруднено. Сейчас устанавливается точное количество потерпевших. По предварительной информации, травмы получили по меньшей мере три человека.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Любовь Трепашко

Другие новости рубрики

Все новости
Машины на большой скорости влетают в котлован: три аварии за два дня в Смолевичском районе
03 октября 2017 16:41

Машины на большой скорости влетают в котлован: три аварии за два дня в Смолевичском районе

В Узденском районе водитель сбил пешехода, не обозначенного фликером
03 октября 2017 16:39

В Узденском районе водитель сбил пешехода, не обозначенного фликером

Автомобиль ГАЗ переехал мужчину в Стародорожском районе
03 октября 2017 16:33

Автомобиль ГАЗ переехал мужчину в Стародорожском районе