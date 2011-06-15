На прошлой неделе на водоемах в Минской области утонули десять человек, трое из них — дети

Дети, как правило, тонут из-за недосмотра родителей, сопровождающих лиц, сообщает www.ctv.by.
Областной суд рассмотрел дело водителя, из-за которого в Кобринском районе погибли двое мальчишек. Окончательный вердикт – три года колонии для лиц, совершивших преступление по неосторожности.
Местная река Асано на протяжении нескольких километров покрыта мертвой рыбой, сообщает ИТАР-ТАСС. Первые пробы отмечают, что ни нефтепродуктов, ни вредных химических веществ в воде нет. Это место находится в сотнях километрах от аварийной АЭС «Фукусима-1».
На безработного из Барановичей заявили в милицию сразу несколько пострадавших из разных регионов Беларуси: два минчанина, житель Барановичей и житель Гродненской области.
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