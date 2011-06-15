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На прошлой неделе на водоемах в Минской области утонули десять человек, трое из них — дети

15 июня 2011 15:26
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Об этом сообщил корреспонденту «Минской правды» ведущий специалист Минского областного совета ОСВОД Анатолий Сущеня.

Дети, как правило, тонут из-за недосмотра родителей, сопровождающих лиц, сообщает www.ctv.by.  

# происшествия # Утопления

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