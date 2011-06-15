На прошлой неделе на водоемах в Минской области утонули десять человек, трое из них — дети

Загадочная гибель 10 тысяч форелей в японской префектуре Исикава

Местная река Асано на протяжении нескольких километров покрыта мертвой рыбой, сообщает ИТАР-ТАСС. Первые пробы отмечают, что ни нефтепродуктов, ни вредных химических веществ в воде нет. Это место находится в сотнях километрах от аварийной АЭС «Фукусима-1».