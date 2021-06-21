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Лобовое столкновение. В ДТП под Борисовом погибли три человека

21 июня 2021 08:14
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Новости Беларуси. Обстоятельства смертельного ДТП в Борисовском районе выясняют следователи. В результате лобового столкновения погибли три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лобовое столкновение. В ДТП под Борисовом погибли три человека-1

Двигаясь по трассе М1 Брест – Минск – граница России, 26-летняя водитель не справилась с управлением, выехав на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем марки Ford. Вместе с водителем в салоне находились еще два пассажира. Все они погибли. Водитель и пассажир второго автомобиля госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Лобовое столкновение. В ДТП под Борисовом погибли три человека-4

В отношении девушки Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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