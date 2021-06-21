Лобовое столкновение. В ДТП под Борисовом погибли три человека

Новости Беларуси. Обстоятельства смертельного ДТП в Борисовском районе выясняют следователи. В результате лобового столкновения погибли три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двигаясь по трассе М1 Брест – Минск – граница России, 26-летняя водитель не справилась с управлением, выехав на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем марки Ford. Вместе с водителем в салоне находились еще два пассажира. Все они погибли. Водитель и пассажир второго автомобиля госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.