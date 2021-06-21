За выходные в Беларуси утонули 23 человека

Новости Беларуси. В жаркие дни многие устремляются к воде, в связи с чем спасатели перешли на усиленный контроль за отдыхающими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К сожалению, вода не прощает ошибок. За минувшую неделю в Беларуси утонули 30 человек, 23 из них – только за прошедшие выходные. В оперативных сводках люди разного возраста. Точные причины всех трагедий установят следователи и эксперты.