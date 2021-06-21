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За выходные в Беларуси утонули 23 человека

21 июня 2021 09:59
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Новости Беларуси. В жаркие дни многие устремляются к воде, в связи с чем спасатели перешли на усиленный контроль за отдыхающими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За выходные в Беларуси утонули 23 человека-1

К сожалению, вода не прощает ошибок. За минувшую неделю в Беларуси утонули 30 человек, 23 из них – только за прошедшие выходные. В оперативных сводках люди разного возраста. Точные причины всех трагедий установят следователи и эксперты.

За выходные в Беларуси утонули 23 человека-4

Вместе с тем наиболее часто к гибели ведет банальная неосторожность. В ОСВОД напоминают об опасности купания на необорудованных пляжах. Постоянный присмотр должен быть за детьми. И никакого алкоголя.

# Утопления # происшествия # Фотофакт

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