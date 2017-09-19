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На Неманской Mercedes врезался в эвакуатор: пассажир легковушки пробил головой стекло и застрял

19 сентября 2017 20:44
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Новости Беларуси. ДТП на Неманской: водитель Mercedes E-Class (W210) не справился с управлением и врезался в эвакуатор, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пассажир легковушки пробил головой лобовое стекло и застрял.

Эвакуатор же от удара машины влетел в микроавтобус Renault Master.

Алена Волчек, старший инспектор агитации и пропаганды ГАИ Фрунзенского района Минска:
После дорожно-транспортного происшествия, по словам очевидцев, в машине находилось около 3-4 человек. Все покинули салон. Пассажир доставлен в БСМП. Хозяйкой транспортного средства является мама пострадавшего пассажира.

Водитель и остальные пассажиры автомобиля убежали в неизвестном направлении.

Пострадавший 41-летний мужчина в больнице.

# Авария в Минске

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