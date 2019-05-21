На «Минске-Сортировочном» подросток забрался на грузовой состав и пострадал от удара электротоком

Новости Беларуси. 14-летний подросток взобрался на грузовой состав и получил мощный разряд током, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все произошло на станции «Минск-Сортировочный» вблизи улицы Корженевского. Играя с друзьями, он решил сделать экстремальное фото. После удара током восьмиклассник упал вниз. С сильными ожогами и травмами школьника доставили в больницу.