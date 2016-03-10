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На Масленицу брестчанин подавился блином и едва не погиб

10 марта 2016 08:36
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Новости Беларуси. Массовые гуляния на Масленицу чуть не закончились для 65-летнего мужчины трагически: пенсионер подавился блином во время участия в конкурсе «едоков».

Инцидент произошел 6 марта в городском парке культуры и отдыха имени 1 мая города Бреста. Попавшее в дыхательные пути инородное тело вызвало асфиксию (удушье), но, к счастью, рядом дежурила бригада скорой помощи, которая незамедлительно оказала пострадавшему помощь.

Очевидцы были восхищены произошедшим и долго аплодировали фельдшеру Павлу Бересневу, спасшему жизнь человека.

Как отмечают специалисты, в таких ситуациях определяющую роль играет фактор времени. Человека удалось спасти, так как медицинская помощь была оказана очень быстро, хотя период, когда пострадавший не дышал, был немалый.

Пенсионера доставили в больницу для дальнейшего наблюдения. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

# происшествия # Масленица в Беларуси

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