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На мамином Mercedes со скоростью 299 км/ч минчанин мчался по Щучинскому району

01 июня 2016 08:03
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Новости Беларуси. Рекордное превышение скорости зафиксировали сотрудники ГАИ в Щучинском районе. 23-летний минчанин на Mercedes не просто ехал, мчался по региону.

УГАИ УВД Гродненского облисполкома:
В десятом часу утра по автодороге М-6 двадцатитрехлетний минчанин на зарегистрированном на мать внедорожнике не просто ехал, а мчался. На 198-м ее километре прибор зафиксировал скорость Mercedes 299 км/ч. До этого лихач 27 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, из которых 14 – за превышение скорости.

# происшествия # Автомобили

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