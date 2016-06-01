На мамином Mercedes со скоростью 299 км/ч минчанин мчался по Щучинскому району

Новости Беларуси. Рекордное превышение скорости зафиксировали сотрудники ГАИ в Щучинском районе. 23-летний минчанин на Mercedes не просто ехал, мчался по региону.

УГАИ УВД Гродненского облисполкома:

В десятом часу утра по автодороге М-6 двадцатитрехлетний минчанин на зарегистрированном на мать внедорожнике не просто ехал, а мчался. На 198-м ее километре прибор зафиксировал скорость Mercedes 299 км/ч. До этого лихач 27 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, из которых 14 – за превышение скорости.