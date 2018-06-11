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Сотрудники МЧС за выходные 24 раза тушили пожары. В Минской области запрещено посещать лесные массивы

11 июня 2018 14:57
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Новости Беларуси.В Молодечненском районе ликвидировали лесной пожар. В борьбе с огненной стихией были задействованы 20 специалистов и 4 единицы техники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники МЧС за выходные 24 раза тушили пожары. В Минской области запрещено посещать лесные массивы-1

Всего за 9-10 июня сотрудникам МЧС и лесхозов пришлось тушить леса 24 раза. В 14 районах Минской области действует запрет на посещение зеленых массивов. Обычная прогулка или отдых сейчас могут быть опасны для жизни.

Сотрудники МЧС за выходные 24 раза тушили пожары. В Минской области запрещено посещать лесные массивы-4

Кстати, за нарушение временного правила грозит штраф в размере от 25 до 50 базовых величин. Если вы стали случайным свидетелем опасного пожара, позвоните по номеру 112.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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