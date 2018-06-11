Сотрудники МЧС за выходные 24 раза тушили пожары. В Минской области запрещено посещать лесные массивы

Новости Беларуси.В Молодечненском районе ликвидировали лесной пожар. В борьбе с огненной стихией были задействованы 20 специалистов и 4 единицы техники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего за 9-10 июня сотрудникам МЧС и лесхозов пришлось тушить леса 24 раза. В 14 районах Минской области действует запрет на посещение зеленых массивов. Обычная прогулка или отдых сейчас могут быть опасны для жизни.