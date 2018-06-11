В Кировском районе задержан подозреваемый в убийстве 19-летней девушки. Ему 17 лет

Новости Беларуси. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена личность подозреваемого в убийстве 19-летней девушки в Кировском районе.

Как сообщает УСК по Могилёвской области, тело пропавшей 29 мая студентки колледжа было обнаружено 6 июня возле остановки «д. Павловичи». Правоохранители возбудили уголовное дело и начали поиск подозреваемого. Им оказался 17-летний одногруппник девушки.

По имеющимся сведениям, девушка встретила парня по пути домой. Во время разговора начался конфликт, в результате которого фигурант нанёс одногруппнице несовместимые с жизнью травмы.

Чтобы скрыть следы преступления, гражданин перенёс тело погибшей в кустарники.