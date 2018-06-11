Прямой эфир

В Кировском районе задержан подозреваемый в убийстве 19-летней девушки. Ему 17 лет

11 июня 2018 13:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена личность подозреваемого в убийстве 19-летней девушки в Кировском районе.  

Как сообщает УСК по Могилёвской области, тело пропавшей 29 мая студентки колледжа было обнаружено 6 июня возле остановки «д. Павловичи». Правоохранители возбудили уголовное дело и начали поиск подозреваемого. Им оказался 17-летний одногруппник девушки.  

По имеющимся сведениям, девушка встретила парня по пути домой. Во время разговора начался конфликт, в результате которого фигурант нанёс одногруппнице несовместимые с жизнью травмы.  

Чтобы скрыть следы преступления, гражданин перенёс тело погибшей в кустарники.  

Также молодой человек забрал телефон и деньги девушки – здесь подробнее.  

# Убийство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
4-летний ребёнок выпал из окна третьего этажа в Ганцевичах. Мальчик в реанимации
11 июня 2018 12:30

4-летний ребёнок выпал из окна третьего этажа в Ганцевичах. Мальчик в реанимации

В Брестском районе Opel сбил 14-летнюю девочку
11 июня 2018 10:59

В Брестском районе Opel сбил 14-летнюю девочку

В убийстве студентки из Кировского района подозревается ее 17-летний одногруппник. Он задержан
11 июня 2018 10:10

В убийстве студентки из Кировского района подозревается ее 17-летний одногруппник. Он задержан