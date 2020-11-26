На Карбышева автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе

Новости Беларуси. ДТП на улице Карбышева. 38-летний водитель двигался в направлении Логойского тракта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП на улице Карбышева. 38-летний водитель двигался в направлении Логойского тракта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вблизи дома № 9 автомобилист не пропустил двух пешеходов. Оба пересекали дорогу по переходу. Среди пострадавших – 78-летний пенсионер.
Александр Бабич, заместитель начальника ОГАИ Первомайского РУВД:
Два пешехода 1981 и 1942 года рождения получили травмы и были доставлены в медучреждение.
Отметим, в 2020 году в столице произошло уже 136 ДТП с участием пешеходов. 70 % аварий случились на переходах.