На Карбышева автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе

Новости Беларуси. ДТП на улице Карбышева. 38-летний водитель двигался в направлении Логойского тракта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вблизи дома № 9 автомобилист не пропустил двух пешеходов. Оба пересекали дорогу по переходу. Среди пострадавших – 78-летний пенсионер.

Александр Бабич, заместитель начальника ОГАИ Первомайского РУВД:

Два пешехода 1981 и 1942 года рождения получили травмы и были доставлены в медучреждение.