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На химическом предприятии в Японии произошла утечка 5 т ядовитых веществ

27 февраля 2013 09:57
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Новости Японии. Крупное ЧП в Японии. В городе Ханамаки на химическом предприятия произошла утечка ядовитых веществ. Водитель снегоуборочной машины во время работы повредил цистерну с токсичными отходами. В результате наружу вытекло около 5 тонн жидкости, содержащей цианид натрия. Такое количество способно убить более 120 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз инцидент не привел к трагедии. Опасные химические отходы впитал снег, который позже был собран. Однако есть опасность, что раствор с цианидом попал в грунтовые воды.

# происшествия # Техногенные катастрофы

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