Столетняя американка умерла после интервью с журналистами

Получение диплома было последней целью, которой бывшая учительница хотела успеть достичь перед смертью, сообщает агентство Associated Press. Гарриет Ричардсон Эймс умерла в хосписе через три недели после сотого дня рождения.

До выхода на пенсию Эймс была учительницей начальных классов. Она работала в школе с 1931 года, и на протяжении 20 лет была директором, не прекращая преподавать. На протяжении многих лет женщина постепенно заканчивала разные курсы университетской программы, чтобы со временем сдать достаточно зачетов для получения диплома бакалавра.

В начале 1970-х годов Гарриет Эймс вышла на пенсию. Она не могла продолжать работать и учиться из-за ухудшавшегося зрения. За несколько лет до ее столетнего юбилея к учительнице приехала съемочная группа, занимавшаяся подготовкой фильма о школе. В ходе беседы с журналистами Эймс рассказала о своей мечте получить диплом. После этого школьная администрация обратилась к колледжу, где обучалась преподавательница, чтобы выяснить, не сдала ли она достаточно предметов для получения диплома.

22 января в хоспис привезли документы о присвоении Эймс степени бакалавра. На следующий день женщина умерла.