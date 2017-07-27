На глазах у родителей 4-летнюю девочку зажало между колесом автобуса и бордюром

А на остановке общественного транспорта «Городской вал» на глазах у родителей пострадала 4-летняя девочка.

Новости Беларуси. В одном из дворов микрорайона Домбровка под машину попал 9-летний велосипедист, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:

Ребенок, подбегая вместе с родителями к остановке, был зажат между колесом автобуса и бордюрным камнем. Родителям хотелось бы напомнить о том, чтобы они ежедневно напоминали свои детям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.