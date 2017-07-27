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На глазах у родителей 4-летнюю девочку зажало между колесом автобуса и бордюром

27 июля 2017 17:27
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Новости Беларуси. В одном из дворов микрорайона Домбровка под машину попал 9-летний велосипедист, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Школьника доставили в больницу.

А на остановке общественного транспорта «Городской вал» на глазах у родителей пострадала 4-летняя девочка.

На глазах у родителей 4-летнюю девочку зажало между колесом автобуса и бордюром-1

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:
Ребенок, подбегая вместе с родителями к остановке, был зажат между колесом автобуса и бордюрным камнем. Родителям хотелось бы напомнить о том, чтобы они ежедневно напоминали свои детям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.

До начала учебного года еще месяц, поэтому не лишним будет напомнить правила безопасности детям.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Любовь Трепашко

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