На ферме в Могилевской области обрушилась железобетонная стена. 3 человека пострадали

Новости Беларуси. Три человека пострадали в результате ЧП на ферме в Могилевском районе. Там обрушилась железобетонная стена. Сейчас этот молочно-товарный комплекс реконструируют, в ходе работ и произошел несчастный случай. Травмированы трое рабочих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каменщик Евгений Твержанков с пострадавшими работал рука об руку. Увидев, что тяжелые плиты начали падать, стремглав бросился коллегам на помощь. Ведь бетонные конструкции сплошной стеной рухнули туда, где как раз находились люди.

Евгений Твержанков, каменщик:

Все по проекту мы делали, все как должно быть. Проверяли же, чтобы все по проекту было. Может, грунт пошел, может воды подмыли. Сделают экспертизу и скажут из-за чего обвал произошел.

Бетонные конструкции откололись от недавно залитого фундамента. Рабочие в момент ЧП были в яме - готовили площадку под органику. Все трое, уверяют коллеги, опытные строители.

Валентина Щербо, начальник сельхозучастка филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:

Мы же всем проводим инструктаж по технике безопасности, у нас же тут и студенты.

Людмила Игнатович, сторож филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:

Ну, кто виноват… Зимой же делали, а тут же глина. Фундамент туда-сюда играет. У меня вон под домом глина, так даже стекла трескаются, так стены гуляют. Здесь тоже глиняные.

До приезда «скорой», первую помощь пострадавшим оказал местный фельдшер. Но без помощи хирургов было не обойтись. Сейчас все трое мужчин в тяжелом состоянии находятся в травматологическом отделении городской больницы.

Василий Калугин, заведующий травматологическим отделением Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:

Травмы тяжелые, всех троих прооперировали, и они продолжают лечение в отделении и будут лечиться достаточно долго. Сроки лечения до полугода.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области:

Проводится проверка по обстоятельствам происшествия. Изъяты все документы по технике безопасности и следователи изучают должностные обязанности.

Строительство фермы, где произошло ЧП, завершается. Правда сейчас, пока ведется расследование, работы на этом участке приостановлены.